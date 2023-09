Tajani, convinceremo la Francia sul raddoppio Monte Bianco

Il governo italiano "insisterà" con la Francia per raddoppiare il traforo del Monte Bianco. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Rai Isoradio, aggiungendo che il 25 settembre sarà a Parigi per incontrare la collega francese Catherine Colonna "perché si possa dar vita a una seconda canna del Monte Bianco" e di aver convocato il Comitato transfrontaliero per il 31 ottobre a Torino. "Vedremo di convincere i francesi che non mi sembrano ancora favorevoli, ma noi lavoriamo nell'interesse dei trasportatori, dei turisti e delle imprese", ha aggiunto il titolare della Farnesina.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato la decisione della conferenza intergovernativa italo-francese che ieri sera "da deciso di rinviare di un anno i lavori strutturali all'interno della galleria del Monte Bianco", che "resterà dunque aperto durante la stagione invernale", mentre "andranno avanti i lavori di ordinaria manutenzione" che saranno fatti "nelle ore notturne".

Parlando a Rai Isoradio, Tajani ha quindi ribadito l'importanza di tenere aperto il traforo "per l'afflusso dei turisti e per le nostre imprese che ricevono e fanno partire merci attraverso il Monte Bianco", soprattutto dopo la frana del Féjus.



