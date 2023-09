Messico: López Obrador passa la guida del partito a Sheinbaum

Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha consegnato la notte scorsa il bastone di comando alla ex governatrice di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, vincitrice delle primarie presidenziali del movimento governativo Morena, sottolineando di averlo fatto affinché "diriga il nostro movimento e dia continuità alla trasformazione, il cui protagonista è stato, è e sarà, il popolo messicano".

Da parte sua la leader di Morena, che in giugno si confronterà per la massima carica dello Stato con la candidata dei tre partiti di opposizione che formano il Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, ha dichiarato di accettare "con umiltà, ma con la piena responsabilità di continuare il cammino tracciato dal nostro popolo e della trasformazione iniziata dal presidente Amlo".

Rivolgendosi ai governatori eletti nelle file di Morena e ai militanti riuniti nel Templo Mayor della capitale, Sheinbaum ha raccomandato ad essi di "avere la certezza che sarò all'altezza delle circostanze, che cammineremo tutti insieme e che mai tradirò l'aspirazione di costruire un Messico più giusto.

fraterno, sovrano, libero e democratico".

Da parte sua la candidata di opposizione del Partito Azione Nazionale (Pan), Gálvez, ha criticato la cerimonia definendola "un circo" e "un atto di autoritarismo". Su X ha sottolineato infine che "la fascia presidenziale non è uno scettro che si eredita, è la volontà e la speranza di tutto il Paese. Quella speranza è già passata di mano e ora appartiene a noi".



