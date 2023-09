Maltempo in Grecia, Syriza rimanda elezioni per nuovo leader

A seguito dell'ondata di maltempo "Daniel" che ha paralizzato la regione della Tessaglia, il partito greco di Syriza ha deciso di rinviare di una settimana le elezioni per scegliere il nuovo presidente del partito. Il voto si sarebbe dovuto tenere questa domenica 10 settembre, a seguito delle dimissioni dalla carica di Alexis Tsipras, annunciate lo scorso giugno.

Come deciso dalla Segreteria politica del partito, le nuove elezioni si terranno domenica 17 settembre. Nel caso fosse necessario un secondo turno, si tornerebbe al voto il 27. In un comunicato, la Segreteria ha espresso "profondo dolore" per le vittime delle alluvioni e ha attaccato: "Dopo i disastrosi incendi, il governo ha fallito nella prevenzione e nella risposta alle alluvioni".



