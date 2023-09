Francia: divieto di abaya, preside minacciato di morte

Un uomo è stato arrestato a Clermont-Ferrand, nel centro della Francia, con l'accusa di aver minacciato di morte il preside del liceo Ambroise-Brugière perché non aveva lasciato entrare sua figlia a causa dell'abaya, l'abito che copre tutto il corpo indossato da molte donne musulmane. In Francia, con l'inizio dell'anno, è stato vietato a scuola da una circolare del governo.

Secondo quanto rivela il quotidiano locale La Montagne, l'uomo ha telefonato alla scuola pochi minuti dopo che la figlia, in abaya, era stata rimandata a casa. Prima ha parlato con un inserviente, poi con un consigliere didattico e "a ognuno dei suoi interlocutori ha dichiarato le sue minacce di morte contro il preside". L'uomo è stato fermato e il preside ha sporto denuncia.



