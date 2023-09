Sale a 8 il bilancio dei morti per le inondazioni in Turchia

Otto persone hanno perso la vita a causa delle inondazioni che hanno colpito il nord ovest della Turchia lunedì, nella regione della Tracia, al confine con la Bulgaria sul Mar Nero, e a Istanbul. Due persone sono morte nei quartieri di Basaksehir e Kucukcekmece nella periferia della sponda europea della città sul Bosforo mentre oggi, come riportano vari media turchi, è stato ritrovato il corpo senza vita di una delle persone disperse dopo le inondazioni in Tracia, portando a sei il bilancio delle vittime nella regione.

Le forti precipitazioni di lunedì hanno provocato lo straripamento di alcuni ruscelli nella zona di Igneada, località della Tracia sul Mar Nero, e l'acqua ha spazzato via alcuni bungalow in una struttura turistica nei boschi. Secondo Ntv, è stato emesso un mandato di arresto per i gestori della struttura dopo che ieri il ministro dell'Interno Ali Yerlikaya aveva affermato che i bungalow erano stati costruiti senza i permessi necessari.

A Istanbul, le forti precipitazioni di lunedì sera hanno provocato inondazioni che hanno colpito due quartieri periferici sulla sponda europea della città. Sono stati riportati danni a 1.754 abitazioni e uffici mentre 31 persone sono rimaste ferite.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA