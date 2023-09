Il congresso del Pse sarà il 10 e l'11 novembre a Malaga

Malaga ospiterà i prossimi 10 e 11 novembre il congresso del Partito Socialista Europeo (Pse), che si terrà in vista delle elezioni comunitarie del 2024: lo annuncia in una nota il Partito Socialista spagnolo (Psoe).

"Sono felice di ospitare a Malaga il Congresso del Partito dei Socialisti Europei, un congresso cruciale per presentare le nostre priorità per le elezioni europee del prossimo anno, fondamentali per stabilire con chiarezza quale Europa vogliamo per il futuro", ha dichiarato Pedro Sánchez, leader del Psoe e attuale premier spagnolo. Tra i membri del Pse c'è anche il Pd italiano.



