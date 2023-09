Grecia: si cerca coppia austriaca tra i dispersi del maltempo

Una coppia austriaca risulta dispersa nella regione greca della Tessaglia a seguito dell'ondata di maltempo "Daniel" che da tre giorni sta colpendo il Paese. La coppia, da poco sposata, stava soggiornando nell'insediamento balneare di Potistika, circa 40 chilometri a sud della città di Volos, in una zona duramente colpita dalla tempesta degli ultimi giorni. Secondo il sito di Kathimerini, l'alloggio in cui soggiornava la coppia è stato spazzato via dall'acqua martedì scorso e da allora si sono perse le tracce dei due austriaci, originari della città di Graz. Nella stessa struttura soggiornava anche un'altra coppia austriaca, che è riuscita a mettersi in salvo.

Secondo quanto riportato dal sito di notizie locale Gegonota, i due dispersi avrebbero abbandonato la struttura per sfuggire alle acque di un torrente vicino e si sarebbero arrampicati su una collina nei dintorni. "Non posso crederci. I ragazzi erano arrivati da tre settimane e si erano sposati ad Argalasti. Sono venuti qui molte volte in vacanza e hanno la stessa età, circa 35 anni", ha detto il proprietario dell'alloggio, citato da Kathimerini.



