Media, 'pneumatici su aerei russi per proteggerli dai droni'

Le forze russe hanno iniziato a coprire alcuni dei loro aerei d'attacco con pneumatici per auto, in quello che secondo alcuni esperti potrebbe essere un tentativo improvvisato di proteggerli dagli attacchi dei droni ucraini: lo rivela la Cnn, che pubblica oggi sul suo sito due immagini satellitari (della Maxar Technologies) con altrettanti aerei quadrimotore russi con copertoni sulle ali e una parte delle fusoliere.

Gli aerei ripresi dalla Maxar, precisa l'emittente statunitense, sono bombardieri strategici Tu-95 e si trovano nella base di Engels, nel sud-ovest della Russia, che ospita appunto questo tipo di velivoli.

"Anche se sembra piuttosto assurdo, sembra che stiano cercando di fare del loro meglio per rinforzare l'armatura degli aerei che altrimenti sarebbero bersagli facili - ha commentato Steffan Watkins, un consulente di ricerca open-source specializzato in aerei e navi -. Se funziona o meno dipende dalla testata del missile o del drone". Watkins ha aggiunto che gli pneumatici potrebbero essere utilizzati per impedire ai frammenti di un'esplosione sopra l'aereo di perforarlo.

Secondo Francisco Serra-Martins del produttore di droni One Way Aerospace - i cui velivoli senza pilota sono stati utilizzati dalle forze ucraine - l'iniziativa potrebbe avere un effetto limitato. "Potrebbe ridurre la firma termica dei mezzi strategici esposti, posizionati sui piazzali degli aeroporti, ma saranno comunque osservabili dalle telecamere a infrarossi", ha dichiarato alla Cnn.

Un funzionario militare della Nato ha dichiarato alla Cnn che l'alleanza è a conoscenza degli pneumatici. "Crediamo che (la misura) sia destinata a proteggere (gli aerei) dai droni", ha detto la fonte che ha voluto mantenere l'anonimato. "Non sappiamo se avrà qualche effetto", ha aggiunto.



