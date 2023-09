Nella sua visita a sorpresa in Ucraina, il segretario di Stato americano, Antony Blinken, si è soffermato ad accarezzare e farsi fotografare con il cane antimine Patron, diventato famoso in Ucraina per la sua bravura e ormai uno dei simboli delle forze armate del Paese.

Le foto e le immagini video sono presto diventate virali, sottolineano i media ucraini, tra cui Rbc-Ucraina, che le ha pubblicate sul suo canale Telegram.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA