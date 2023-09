Ucraina, Mosca: abbattuti tre droni in volo verso la capitale

Mosca afferma che le forze di difesa aerea russe hanno distrutto stamattina droni in volo verso la capitale russa sopra i distretti moscoviti di Istra e Tver e sopra la vicina regione di Kaluga.

Il sindaco Sergey Sobyanin spiega sul suo canale Telegram che "le forze di difesa hanno abbattuto droni d'attacco che avevano come bersaglio Mosca", aggiungendo che una struttura abitativa è stata danneggiata dalla caduta di detriti ma al momento non ci sono notizie di feriti.



