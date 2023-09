Ucraina, media: il Belgio donerà otto missili Sea Sparrow a Kiev

Il Ministero della Difesa del Belgio ha acquistato uno stock di missili a corto raggio Sea Sparrow dalla Germania e prevede di consegnarne più della metà all'Ucraina, secondo quanto riferisce il quotidiano belga L'Echo.

Il Belgio ha acquistato per 7.000 euro ciascuno 14 missili mare-aria a guida radar prodotti negli Stati Uniti, utilizzati su una fregata tedesca ormai dismessa. Il governo federale di Bruxelles prevede di donare a Kiev otto di queste armi. I Sea Sparrow possono essere riconvertiti in missili terra-aria o utilizzati per equipaggiare droni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA