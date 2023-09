Tajani, 'Kazakistan partner strategico, rapporti positivi'

"Consideriamo il Kazakistan un partner strategico e per questo continueremo a lavorare insieme.

La situazione è molto positiva e vorremo che lo diventasse ancora di più. Abbiamo stretto un forte rapporto di amicizia che avrà effetti positivi sui nostri Paesi". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa con l'omologo kazako ad Astana.

"La riunione che abbiamo avuto è stata molto positiva. Per noi è fondamentale continuare ad avere ottimi rapporti politici, rinforzarli, che abbiamo con questo grande importante Paese, riveste un rilievo non secondario", ha aggiunto Tajani.

"Apprezziamo l'atteggiamento del Paese non solo per le riforme interne che appoggiamo, ma per la sensibilità e moderazione in cui si muove nel palcoscenico internazionale.

Apprezziamo la posizione sull'Ucraina e il lavoro sull'Afghanistan".

Il ministro ha poi riferito che "fra qualche settimana inaugureremo l'Istituto italiano di cultura ad Almaty, a dimostrazione di quanto crediamo alla diplomazia culturale".





