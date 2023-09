Parlamento ucraino approva le dimissioni del ministro Reznikov

La Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, ha votato per la destituzione di Oleksii Reznikov dalla carica di ministro della Difesa. Lo ha riferito il deputato popolare del gruppo parlamentare Holos Yaroslav Zheleznyak, che ha dato la notizia su Telegram, scrive Ukrinform, precisando che l'adozione della relativa risoluzione ha ottenuto il sostegno di 327 deputati. A succedere a Reznikov sarà Rustem Umerov, la cui nomina sarà votata domani.

Reznikov ricopriva la carica di ministro della Difesa dal novembre del 2021, ricordano i media ucraini. "Dall'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, ha svolto un ruolo fondamentale nel coordinamento degli aiuti militari da alleati stranieri, anche in numerosi vertici internazionali.

Tuttavia, il suo mandato al ministero della Difesa è stato contraddistinto da diversi scandali legati all'approvvigionamento di attrezzature e rifornimenti per i soldati ucraini", scrive il Kyiv Independent.



