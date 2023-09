Borrell, Iran detiene illegalmente diplomatico Ue svedese

L'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, a margine del Consiglio informale sviluppo a Cadice ha confermato il caso della detenzione in Iran di Johan Floderus, cittadino svedese impiegato nel servizio diplomatico dell'Ue. "E' detenuto illegalmente in carcere da 500 giorni. Io, tutto il mio team, a tutti i livelli, in coordinamento con le autorità svedesi, stiamo facendo pressing sulle autorità iraniane perché lo liberino. Porremo il tema ad ogni consesso internazionale.

Stiamo lavorando e lavoreremo per il suo rilascio. Non ci fermeremo finché non sarò libero", ha sottolineato Borrell.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA