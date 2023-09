Architettura e cinema, a Stoccolma il 'Museo Fellini'

Il 'Museo Fellini', recentemente inaugurato a Rimini, sarà presentato a Stoccolma, presso l'Istituto Italiano di Cultura 'C. M. Lerici', nell'ambito della Stockholm Design Week. L'evento, che si terrà domani, 6 settembre, è stato organizzato dallo stesso Istituto in collaborazione con Ita - Agenzia ed ha lo scopo di mettere in luce il legame tra architettura, progettualità e cinema.

Ad illustrare il progetto del museo, che ha l'obiettivo di esaltare l'eredità culturale di uno dei più illustri registi della storia del cinema internazionale, saranno l'architetto Orazio Carpenzano (Ordinario di Progettazione nella Facoltà di Architettura dell'Università di Roma "La Sapienza" e Preside della Facoltà di Architettura dal 2020) e Leonardo Sangiorgi di Studio Azzurro.

Il "Museo Fellini", diffuso su tre spazi - Castel Sismondo, Palazzo del Fulgor e Piazza Malatesta -, ha rappresentato un'interessante occasione per fondere il linguaggio dell'architettura e della digital art con l'immaginario visionario di Federico Fellini. Parte integrante del percorso espositivo sono infatti le installazioni video curate da Studio Azzurro, pioniere della video art digitale in Italia.



