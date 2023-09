Spagna: 2 morti a Toledo e un disperso a Madrid per il maltempo

Le piogge torrenziali provocate dalla Dana, responsabile del maltempo nella metà centrale e occidentale della Spagna, hanno causato almeno due morti nella provincia di Toledo e un disperso dall'alba di questa mattina nella regione di Madrid, a causa della tracimazione del fiume Alberche, informano fonti dei servizi di emergenza citate dai media.

Il fenomeno meteorologico con abbondanti precipitazioni comincia a dare un respiro dopo il fine settimana, spostandosi verso l'Atlantico, segnalano fonti dell'Agenzia statale di meteorologia (Aemet), che la scorsa mezzanotte ha ritirato le allerte rosse e arancione che erano attive nel centro della penisola. Anche se mantiene per l'intera giornata odierna l'allerta gialla per piogge e venti.

Le violente piogge hanno colpito soprattutto Toledo e Madrid. Nella prima città, segnala Aemet, sono stati accumulati nella giornata di ieri precipitazioni che hanno lasciato 91,2 litri per metro quadrato, il terzo livello più elevato dell'intera penisola. Nella sola regione di Madrid, i servizi di emergenza del 112 hanno risposto a 1.257 chiamate nella giornata di domenica fino alle 23:00.



