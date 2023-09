Scholz con la benda sull'occhio, 'aspetto i meme...'

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha pubblicato oggi una sua foto con una benda sull'occhio dopo essersi ferito al viso mentre faceva jogging, innescando un'ondata di battute sui social. Scholz ha riportato lievi ferite dopo essere caduto mentre correva ieri e l'incidente l'ha costretto a cancellare alcuni appuntamenti. Il cancelliere ha pubblicato una foto su X che lo mostra con una grande benda nera sull'occhio destro, con segni di graffi rossi visibili attorno al bordo. "Grazie degli auguri, sembra peggio di quello che è!", ha scritto sotto l'immagine sul suo account ufficiale. "Ora aspetto di vedere i meme", ha aggiunto ironicamente.

E di meme in effetti ne sono spuntati in abbondanza, molti dei quali lo paragonano a un bucaniere. Alcuni mostrano un pirata dei cartoni animati con una benda sull'occhio che brandisce una sciabola, altri un pirata al timone di una nave.

Tanti però anche i messaggi che gli augurano una pronta guarigione.

Nonostante l'infortunio, Scholz, che corre regolarmente da diversi anni, è in buona forma, ha detto il suo portavoce Steffen Hebestreit. "Sta bene date le circostanze", ha affermato Hebestreit: "Stamattina era di buon umore, anche se sembra ancora un po' malconcio".



