Nobel Muratov fa ricorso contro designazione di agente straniero

Il caporedattore di Novaya Gazeta e co-vincitore del premio Nobel per la pace nel 2021, Dmitry Muratov, intende avviare un'azione legale contro il ministero della Giustizia russo che tre giorni fa lo ha inserito nella lista degli "agenti stranieri". La notizia è comparsa nella newsletter di Novaya Gazeta. Il giornale ha anche detto che Muratov si è dimesso da caporedattore mentre è in corso il procedimento legale. Sergei Sokolov ricoprirà il ruolo di caporedattore ad interim.

Il giornale, nota per le sue inchieste che talvolta hanno coinvolto il Cremlino, la politica del governo e gli alti funzionari, afferma che Muratov è stato preso di mira dalle autorità per le sue opinioni e convinzioni, in contrasto con le garanzie costituzionali sulla libertà di pensiero e di parola.





