Al via la caccia globale al basso scomparso di McCartney

È stato pubblicizzato come un tentativo di risolvere uno dei grandi misteri del Rock and Roll: è in corso una ricerca globale per trovare un basso appartenuto a Paul McCartney e presente in diverse iconiche canzoni dei primi Beatles, tra cui 'Twist And Shout', 'Love Me Do' e 'She Loves You'. Lo riporta la Cnn.

La chitarra, un basso elettrico Höfner 500/1, fu acquistata da McCartney per circa 37 dollari nel 1961 in un negozio di Amburgo e definita la sua "preferita", secondo The Lost Bass Project, il gruppo che ha lanciato la nuova ricerca.

"Questo è il basso che McCartney suonò… ad Amburgo nel 1961, al Cavern di Liverpool e in quelle prime registrazioni ad Abbey Road, ha alimentato la Beatlemania e ha plasmato il suono del mondo moderno", ha commentato The Lost Bass Project.

Secondo il gruppo, un team di fan e ricercatori devoti dei Beatles, McCartney usò il basso a Londra nel 1969 quando i Beatles registrarono il progetto Get Back/Let It Be e da allora non è mai più stato visto. "Nessuno ha mai stabilito chiaramente dove si trovi il basso... e nessuno si è fatto avanti con un resoconto di quello che gli è successo", ha detto il gruppo, aggiungendo che la sua scomparsa ha alimentato voci, teorie di cospirazione e falsi avvistamenti negli "ultimi 55 anni". E poi: "Il mercato oscuro delle chitarre rubate è ora inondato di falsi. Sono emerse ogni sorta di voci su dove sia finito il basso e dove potrebbe essere".

Lanciando il progetto ieri, il gruppo ha affermato di essere impegnato in "ricerche mirate basate su informazioni e approfondimenti esistenti" e di essere in possesso di "nuove informazioni e approfondimenti condivisi da persone in tutto il mondo". L'appello pubblico è stato lanciato ieri e sono già arrivati centinaia di nuovi contatti, ha sottolineato il gruppo guidato da Nick Wass, che ha lavorato a stretto contatto con il team di McCartney e ha persino scritto un libro sullo strumento scomparso.



