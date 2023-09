La Francia pronta a vietare lo 'svapo' usa e getta

Dopo Germania, Australia e Nuova Zelanda i vaporizzatori per lo 'svapo' usa e getta saranno vietati in Francia come parte di un piano nazionale per combattere il fumo. Il primo ministro Elisabeth Borne ha dichiarato all'emittente RTL - riporta il Guardian - che il governo "presenterà presto un nuovo piano nazionale per lottare contro il fumo vietando, in particolare, le sigarette elettroniche usa e getta, i famosi 'puff' che danno cattive abitudini ai giovani".

Il governo francese sta dando gli ultimi ritocchi al bilancio 2024 con un piano più ampio per ridurre il fumo, che secondo Borne è la causa di 75.000 morti all'anno nel Paese.

Il piano - ha detto - non include un altro aumento delle tasse sulle sigarette, ma aggiunge: "Ciò non significa che non siamo vigili sul consumo di tabacco".

La sua principale preoccupazione sono i vaporizzatori usa e getta, conosciuti come 'puff' che secondo lei sono la via d'accesso al fumo. Teme che aromi come caramelle ghiacciate, marshmallow e gomma da masticare, che ricordano i dolci dell'infanzia ad un prezzo relativamente modesto che va dagli 8 ai 12 euro, siano mirate agli adolescenti.

Anche diversi Paesi europei stanno valutando la possibilità di vietarli.



