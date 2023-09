Kiev, 'gli Usa continueranno ad assisterci dopo le elezioni'

Gli Stati Uniti non accetteranno la resa dopo le elezioni presidenziali: l'Ucraina continuerà a ricevere l'assistenza necessaria. Lo scrive su X il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak.

"Talvolta si ritiene che le elezioni in uno o più Paesi del campo democratico e filo-ucraino (compresi gli Stati Uniti) modificheranno il formato del sostegno all'Ucraina o lo interromperanno del tutto. Certamente non è questo il caso",- si legge nel messaggio. "Perché per interrompere davvero il sostegno all'Ucraina, qualsiasi candidato politico dovrebbe uscire allo scoperto e dire direttamente: 'Abbiamo paura della Russia; vogliamo perdere contro una Russia debole; vi abbiamo sempre mentito sul fatto che valori fondamentali come la libertà e la democrazia valgono la pena di essere difesi; vogliamo che nel mondo arrivino il caos, le guerre, il terrorismo, l'illegalità sponsorizzata dalla Russia; vogliamo che gli ucraini che stanno difendendo le loro terre, le loro famiglie, le loro case perdano e vogliamo che viviate in un mondo dove non ci sono regole e diritto internazionale'. Naturalmente, questo è impossibile. Naturalmente, nessuno accetterà la cessione della democrazia a un Paese che ha già perso (la Federazione Russa)".

"Naturalmente, l'Ucraina continuerà ad essere sostenuta in toto fino a un finale equo di questa terribile guerra. Pertanto, non sprecate le vostre emozioni per valutare i falsi, la propaganda filorussa e la vera e propria stupidità....", conclude Podolyak.



