Spagna: cresce il turismo internazionale, aumentano gli italiani

Boom del turismo in Spagna. Solo a luglio ha accolto oltre 10 milioni di turisti internazionali, l'11,4% in più rispetto all'anno precedente, secondo i dati delle associazioni di categoria Frontur e Egatur.

Tra loro primo il Regno Unito, con più di 2 milioni di turisti, il 20% del totale e il 7% in più rispetto a un anno fa, seguono la Francia, con 1,6 milioni (11% in più), e la Germania, con 1,1 milioni (4,8% in più).

Anche nei dati accumulati, nel periodo tra gennaio e luglio, in testa alla classifica ci sono questi tre paesi.

Spiccano gli incrementi dei turisti provenienti da Stati Uniti, con un aumento rispetto al 2022 del 48,3%, dell' Italia (26,3%) e del Portogallo (25%). Le isole Baleari, la Catalogna e l'Andalusia le mete preferite.



