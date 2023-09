Putin agli scolari, 'la Russia è invincibile'

"La Russia è invincibile". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin rivolgendosi a un gruppo di scolari per il primo giorno di scuola. In una lezione agli studenti sul tema 'Parlare di quello che è importante', Putin ha citato le lettere scritte durante la Seconda guerra mondiale da suo nonno a suo zio, che combatteva al fronte. Leggendo queste missive, ha aggiunto, "ho capito perché abbiamo vinto la Grande guerra patriottica, è impossibile sconfiggere una tale nazione, che ha un tale atteggiamento, eravamo assolutamente invincibili, e lo siamo ora". Putin, citato dall'agenzia Tass, ha parlato tra l'altro di una lettera in cui suo nonno descrive come sua moglie è morta tra le sue braccia, colpita da una pallottola tedesca. "Come non possiamo prendere esempio da questo? Quando parliamo dei nostri valori tradizionali - ha aggiunto il presidente - intendiamo, tra le altre cose, l'amore, che è la base delle relazioni nella nostra società".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA