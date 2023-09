Kuleba, 'non stiamo fallendo, la controffensiva avanza'

L'Ucraina "non sta fallendo" ma "andando avanti" nella sua controffensiva. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in un'intervista alla Cnn.

"Se l'Ucraina stesse fallendo, probabilmente sarei il primo a dire la verità. Ma non stiamo fallendo: stiamo andando avanti", ha detto Kuleba, sottolineando che "i nostri partner che ci aiutano, compresi gli Stati Uniti, capiscono che le cose si stanno muovendo nella giusta direzione. E capiscono che non c'è alcun tipo di rallentamento", ha continuato Kuleba. "Succede semplicemente perché è dura. È una lotta dura".



