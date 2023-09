Bosnia, raduni a sostegno del leader serbo-bosniaco Dodik

Manifestazioni a sostegno del leader serbo-bosniaco Milorad Dodik e contro l'Alto rappresentante internazionale Chirstian Schmidt e gli organi giudiziari bosniaci si sono svolte oggi in varie località della Republika Srpska, l'entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina di cui Dodik è presidente.

Nel raduno a Doboj, come riferito dai media a Belgrado, era presente tra gli altri Zeljka Cvijanovic, membro serbo della presidenza tripartita bosniaca, secondo cui a decidere nell'entità a maggioranza serba devono essere i rappresentanti del popolo eletto democraticamente e non 'stranieri scelti in modo illegittimo né giudici inquisitori'. Oltre che a Doboj cortei e raduni di protesta si sono svolti lungo le strade Priboj-Tuzla e Nevesinje-Mostar - a ridosso della linea di demarcazione fra Republika Srpska e Federazione croato-musulmana, l'altra entità del Paese, e a Sarajevo est. In precedenza le autorità del Cantone di Sarajevo avevano proibito le proteste nella capitale bosniaca.



