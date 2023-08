Unesco boccia proposta corride in patrimonio immateriale umanità

L'Unesco ha rigettato per vizio tecnico-formale la richiesta avanzata dall'Asociacion Internacional del Tauromaquia (Ait) di inserire le corride nel Patrimonio immateriale dell'umanità, segnalano fonti dell'organizzazione riprese da El Pais. La domanda sulla controversa arte dei combattimenti dei tori perché la tauromachia entrasse in maniera urgente nella lista di salvaguardia come passo preliminare, per poi essere dibattuta dal Comitato intergovernativo del Patrimonio culturale immateriale dell'Unesco, era stata presentata due mesi fa dal presidente dell'Ait, William Cardenas. Ma è stata respinta dall'organismo delle Nazioni Unite perché, secondo le fonti, contenuta in una semplice lettera inviata da Cardenas alla direttrice generale dell'Unesco Audrey Azoulay, senza essere corredata da un dossier o da motivazioni ragionate per avallare la candidatura.

Già ai primi di dicembre 2020 l'Unesco aveva respinto per 'vizio di forma' la candidatura delle corride per formare parte del patrimonio immateriale dell'umanità avanzata sempre dall'Ait, e fortemente osteggiata dalle associazioni ambientaliste con la campagna all'hashtag #NoTauromaquiaEnUnesco, divenuta tendenza in diversi Paesi come Spagna, Portogallo, Colombia e Perù.



