Niger, via immunità ed espulsione per ambasciatore Francia

Il Niger ha tolto l'immunità diplomatica all'ambasciatore francese in Niger Sylvain Itte e ne ha ordinato l'espulsione. Lo si legge in una lettera inviata dal ministero degli Esteri nigerino al ministero degli Esteri francese. "Al termine della scadenza delle 48 ore a partire dal 28 agosto 2023 l'interessato non gode più dei privilegi e delle immunità relative al suo statuto di membro del personale diplomatico dell'Ambasciata. I documenti diplomatici e i visti dell'interessato e della sua famiglia sono annullati. La polizia ha avuto l'ordine di procedere alla sua espulsione", si legge nella lettera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA