Metsola, serve crescita armonica che crei posti di lavoro

"Il futuro dell'Europa lo stiamo scrivendo ancora oggi. L'Europa vale la pena. Non lasciate che nessuno vi convinca del contrario. Dobbiamo guardare al futuro recuperando lo spirito che sta alla base del nostro processo di integrazione, serve una crescita armonica che crei posti di lavoro". Così la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola in un messaggio ai 40 studenti della prima edizione della Sibillini Europa Summer School, in corso ad Amandola (Fermo) fino al 3 settembre.

Nel messaggio Metsola si dice "orgogliosa della risposta dell'Unione Europea alle "sfide recenti". Di fronte a pandemia, guerra, crisi migratoria, crisi energetica, emergenza climatica, la Ue "ha ritrovato la sua ragione d'essere, unendosi ancora di più per difendere i nostri valori, mettendo a disposizione immediata dei nostri cittadini strumenti concreti come Next Generation Eu, uno degli strumenti che mette l'Europa dal lato giusto della storia e bisogna continuare su questa strada".

"L'Europa - sottolinea Metsola - non è solo una espressione geografica, ma una comunità di valori e di principi basata su una cultura comune, la cultura europea. L'Europa è una scelta che i Paesi hanno fatto perché hanno capito che la nostra opportunità migliore è se siamo insieme". "Questa è l'Europa che dobbiamo consegnare alla prossima generazione - prosegue -. Tra meno di un anno voteremo per il nuovo Parlamento europeo. Un Parlamento europeo che dovrà continuare a dare risultati, ad essere una casa per tutti, un luogo da cui tutti possono trarre beneficio, in cui tutti possono sentirsi parte delle decisioni".

Ma - ammonisce - l'Europa sopravvivrà solo se lotteremo per lei. Se ne capiremo e spiegheremo i benefici. Se saremo capaci di attuare le riforme e di reinventare il nostro progetto.

Spiegando, soprattutto ai giovani che potranno votare per la prima volta l'anno prossimo, che la nostra è un'Europa di soluzioni e non di retorica, dove contano la grandezza delle idee, e la fermezza delle convinzioni". La summer school è organizzata dall'associazione Sibillini Europa, con il patrocinio del Parlamento Europeo, della Rappresentanza Ue in Italia e Anci.



