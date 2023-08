Macron a ruota libera, 'il limite di due mandati una cavolata'

Il limite di due mandati consecutivi all'Eliseo è "una nefasta cavolata": lo ha detto il presidente Emmanuel Macron, nel corso della riunione fiume con i capi dei partiti politici conclusa alle 3 del mattino di oggi.

Il capo dello Stato è stato citato da alcuni partecipanti alla riunione. La frase sarebbe stata pronunciata da Macron in risposta a un'affermazione del capo dell'estrema destra del Rassemblement National, Jordan Bardella, che sarebbe a favore di un "settennato unico". Il limite a due mandati di 5 anni ognuno già agita le acque della maggioranza, e rende molto inquieto Macron, che non si potrà ripresentare nel 2027. Secondo le fonti, che confermano quanto twittato dal capo de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon (il quale non era però presente alla riunione), Macron ha detto: "Non poter essere rieletto è una nefasta cavolata".

Un partecipante alla riunione, secondo Le Parisien, ha aggiunto che "forse il presidente scherzava". Il limite di due mandati consecutivi è il frutto di una riforma varata da Nicolas Sarkozy nel 2008.



