Gabon: Ue, 'respingiamo presa di potere con la forza'

'L'Ue respinge qualsiasi presa di potere con la forza in Gabon e invita tutte le parti coinvolte a dar prova di moderazione". Lo dichiara l'Alto Rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell. "L'Ue condivide le gravi preoccupazioni per il modo in cui è stato organizzato e condotto il processo elettorale che ha preceduto il colpo di Stato militare. Ma un dialogo inclusivo e sostanziale che garantisca il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani, e non la forza, è il modo per assicurare che la volontà espressa dal popolo gabonese sia rispettata", aggiunge.



