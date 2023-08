Kiev, 'alcuni piloti pronti per addestramento in volo di F-16'

Alcuni piloti ucraini sarebbero pronti a iniziare l'addestramento in volo sugli F-16, dopo aver già completato con successo le attività preparatorie. Lo riferisce su Telegram il capo dell'esercito, Valeriy Zaluzhnyi dopo aver parlato al telefono con il Capo di Stato maggiore della difesa della Danimarca, il generale Flemming Lentfer.

"L'attenzione si è concentrata sull'addestramento dei piloti e degli ingegneri ucraini sugli F-16, in corso in Danimarca. Il generale Lentfer ha dichiarato che alcuni dei nostri piloti hanno già completato con successo le attività preparatorie e possono iniziare l'addestramento in volo" ha dichiarato Zaluzhnyi.

Inoltre, ha spiegato il capo dell'esercito ucraino, "abbiamo concordato con i nostri partner danesi di iniziare a lavorare sulla logistica per garantire la manutenzione e la riparazione dei caccia F-16 in Ucraina".



