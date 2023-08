A Istanbul sarà vietato consumare alcol al parco e sulle spiagge

La prefettura di Istanbul ha deciso di vietare la vendita e il consumo di bevande alcoliche in parchi, spiagge e altri spazi pubblici all'aperto nella città sul Bosforo. Il divieto non riguarda locali presenti in luoghi pubblici all'aperto che hanno già una licenza per vendere alcol mentre la multa per i trasgressori sarà di 617 lire turche, poco più di 20 euro. La decisione è stata presa per "impedire eventi che possano turbare la pace e la sicurezza della popolazione", si legge in un comunicato della prefettura citato da vari media turchi.

La notizia ha già scatenato polemiche sui social media e molti utenti hanno sollevato critiche parlando dell'arrivo della Sharia (la legge islamica) mentre altri hanno difeso la scelta.





