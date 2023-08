Kuleba, 'negoziare con Putin? Chiedete a Prigozhin'

Negoziare con Putin? Chiedete a Prigozhin. Così il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha commentato la possibilità di aprire un dialogo con Mosca, durante una conferenza stampa con il suo collega francese a Parigi.

"Per quanto riguarda le richieste di negoziati con Putin, chiunque chieda questo dovrebbe chiedere al signor Prigozhin, non a noi. Ha avuto un conflitto con Putin. Ha negoziato con successo con Putin, ha posto fine al conflitto, ha concordato garanzie di sicurezza e poi Putin lo ha ucciso", ha detto il capo del ministero degli Esteri ucraino. "Non c'è motivo di credere che Putin si comporterà diversamente in qualsiasi altro negoziato", ha aggiunto Kuleba escludendo qualsiasi dialogo col Cremlino.



