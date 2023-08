Il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà ai funerali del capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Il Cremlino non ha ancora informazioni precise su quando, dove e in quale forma di svolgeranno le esequie, ha aggiunto il portavoce, citato dall'agenzia Ria Novosti.



