Zelensky, perdiamo sostegno se guerra si sposta in Russia

"L'Ucraina rischia di perdere il sostegno militare di alcune grandi potenze se il campo di battaglia della guerra si sposta in territorio russo". Lo ha detto - come riporta il Kiev Independent - il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj in un'intervista. "Se la guerra si sposta in Russia - ha aggiunto - c'è un grande rischio che noi saremo definitivamente lasciati soli. Ci sono grandi Stati nel nostro mondo per i quali c'è solo un punto per cui non sono dalla parte della Russia: l'integrità territoriale dello stato. Se dirigo deliberatamente le mie truppe e decido di andare in territorio russo, devo sapere con certezza che questo Stato non sarà con me. Bisogna pensare a cosa è più importante adesso per il popolo e per l'Ucraina".



