Due persone sono morte durante l'attacco russo della notte scorsa nella regione di Poltava, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale, Dmytro Lunin, come riporta Rbc-Ucraina.

"Due persone sono morte in seguito all'attacco nemico e due persone sono state portate in ospedale con ferite lievi", ha affermato Lunin.



