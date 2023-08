Michel, 'per essere più forte l'Ue deve allargarsi'

"Ci accontentiamo di un'Ue che si limita a gestire le crisi o vogliamo essere un attore globale che plasma il futuro? Siamo rassegnati a un mondo bipolare conflittuale o vogliamo contribuire a costruire un mondo multipolare ancorato alla cooperazione globale? Noi vogliamo essere più influenti per dare forma a un mondo migliore e vogliamo essere più forti per essere un alleato più forte. E per essere più forte e più sicura, l'Ue deve rafforzare i legami.

Ecco perché è giunto il momento di affrontare la sfida dell'allargamento". "Per essere credibili, credo che si debba parlare di tempi e compiti. E ho una proposta. Nel preparare la prossima agenda strategica dell'Ue, dobbiamo porci un obiettivo chiaro: credo che entro il 2030 dovremo essere pronti - da entrambe le parti - ad allargarci. Ciò significa che il prossimo bilancio a lungo termine dell'Ue dovrà includere i nostri obiettivi comuni. È un obiettivo ambizioso, ma necessario.

Dimostra che siamo seri". Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel nel corso della visita in Slovenia al forum di Bled.Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel in visita in Slovenia.



