Grecia: quattro migranti morti in un naufragio al largo di Lesbo

Quattro migranti sono morti al largo dell'isola greca di Lesbo nel naufragio di un'imbarcazione affondata nel Mar Egeo, altre 18 persone sono sopravvissute, ha dichiarato la guardia costiera greca dopo i soccorsi. Una motovedetta della guardia costiera "ha individuato e soccorso 22 stranieri al largo dell'isola di Lesbo, quattro dei quali" erano morti, si legge in una breve dichiarazione della polizia portuale. "Sono stati tutti trasferiti al porto di Mitilene", la capitale di Lesbo, porto di scalo per i migranti provenienti dalle coste occidentali vicine alla Turchia, si legge nella nota. Le autorità non hanno ancora reso noto il motivo del naufragio.

Nonostante le numerose operazioni di salvataggio da parte delle autorità greche, in questa zona dell'Egeo si verificano di continuo naufragi. Le autorità di Atene sono spesso accusate dai media e dalle Ong di respingere illegalmente i migranti nelle acque turche per limitare il numero di arrivi sul suolo greco.



