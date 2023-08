Cremlino, 'ancora nessuna decisione sui funerali di Prigozhin'

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto oggi che non è ancora stata presa alcuna decisione sullo svolgimento dei funerali del capo della Wagner Yevgeny Prigozhin e degli altri passeggeri del jet precipitato mercoledì scorso mentre era in volo da Mosca a San Pietroburgo.

"Non ho ancora informazioni sul funerale - ha detto Peskov, citato dall'agenzia Interfax, rispondendo a una domanda in proposito - quindi non posso dirvi nulla. Sicuramente, non appena verrà presa una decisione, sarà resa pubblica". Peskov ha osservato che le decisioni relative ai funerali vengono sempre prese insieme ai parenti delle persone decedute e si basano principalmente sulla decisione degli stessi parenti.



