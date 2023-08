Mig russo intercetta un drone Usa sul Mar Nero

Un jet militare russo Su-30 si è alzato in volo oggi per intercettare un drone da ricognizione americano sul Mar Nero che si avvicinava al confine russo. Lo ha reso noto il Centro nazionale per il controllo della Difesa citato dall'agenzia Ria Novosti. L'equipaggio del jet ha identificato il drone come un MQ-9A 'Reaper' dell'aviazione americana che, una volta avvicinato dall'aereo di Mosca, "ha fatto una inversione a U allontanandosi dal confine della Federazione Russa", aggiunge il Centro di controllo.



