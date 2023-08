'Missile di produzione ucraina ha distrutto antiaerea in Crimea'

A consentire alle Forze armate di Kiev di distruggere un lanciatore russo del sistema missilistico antiaereo S-400 Triumph in Crimea è stato l'utilizzo di un nuovo e moderno missile ucraino. Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa Oleksiy Danilov alla Radio ucraina, citato da Unian. Secondo le sue dichiarazioni, il missile che ha distrutto il Triumph era "nuovo e assolutamente moderno": "Sì, questo è il nostro nuovo prodotto, che ha dimostrato di essere assolutamente impeccabile", ha detto Danilov.

Il segretario dell'Nsdc ha evitato altri dettagli tecnologici. E non ha specificato se si tratti di uno sviluppo completamente nuovo o di una versione aggiornata di un'arma già disponibile in Ucraina. Tuttavia, Danilov ha rivelato che si tratta di uno sviluppo dell'industria della difesa ucraina come parte di un programma lanciato nel 2020.



