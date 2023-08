Kiev, Nato assicura che gli F-16 ci daranno la superiorità

I caccia F-16 "saranno in grado di rilevare gli aerei russi a lunga distanza e consentire ai piloti ucraini di rimanere fuori dal raggio d'azione della difesa aerea russa in prima linea", scrive il Consiglio Atlantico, citato dall'agenzia ucraina Unian. Inoltre, scrive ancora l'agenzia ucraina sul suo canale Telegram, "è probabile che questi caccia siano equipaggiati con missili aria-aria Aim-120 Amraam, che hanno prestazioni simili e forse superiori agli R-77 russi".

In più, si legge, "la fornitura di F-16 darà all'Ucraina una piattaforma in grado di integrare facilmente un'ampia gamma di sofisticati sistemi d'arma qualora gli Stati Uniti e altri Paesi decidessero di fornirli in futuro. Si va dal sistema di contromisure elettroniche An/Alq-131 alle armi cinetiche a lungo raggio come la bomba di piccolo diametro e missili da crociera come l'Agm-158 Jassm".

"Non appena l'Ucraina sarà in grado di utilizzare gli aerei F-16, si apriranno le porte ai Paesi della Nato per fornire queste armi, poiché sono facilmente compatibili con i caccia di fabbricazione americana", scrive ancora Unian.



