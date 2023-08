Spagna: governo, Rubiales non all'altezza, lo sospenderemo

"Rubiales, agli occhi del governo, della società spagnola e delle stesse campionesse, non è stato all'altezza della situazione, oggi non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare. L'assemblea invece di calmare il clima, ha ravvivato la polemica. Il governo intende agire. Il cammino di Rubiales è finito: lo sospenderemo dalle sue funzioni". Lo afferma Víctor Francos, presidente del Consiglio Superiore dello Sport, parlando a nome del governo. "Dovrebbe chiedere scusa alle calciatrici: questo deve essere il Me Too dello sport spagnolo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA