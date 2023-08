Lukashenko, non posso credere Putin dietro morte Prigozhin

"Non posso credere" che dietro la morte del capo della Wagner Yevgeny Prigozhin ci sia Putin. Lo ha detto il dittatore bielorusso Aleksandr Lukashenko.

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha detto oggi di non essersi mai impegnato a garantire la sicurezza di Yevgeny Prigozhin perché questi non gliel'ha mai chiesto. Lo riferisce l'agenzia bielorussa Belta ripresa dalla russa Ria Novosti.

Lukashenko ha tuttavia aggiunto di avere messo in guardia Prigozhin e il comandante militare della Wagner, Dmitry Utkin, in un colloquio fra i tre.



