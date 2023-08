Kiev, 'Mosca valuta di arruolare altre 450.000 persone'

La Russia non ha sospeso la mobilitazione e sta valutando la possibilità di arruolare altre 450.000 persone: lo ha detto il capo dell'intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, in un'intervista a Radio Liberty. Lo riporta Ukrainska Pravda.

"Adesso stanno valutando un'opzione, questa non è ancora del tutto risolta, altri 450mila per la leva", ha affermato Budanov ricordando che lo scorso autunno Mosca ha arruolato circa 350.000 russi. Ma la mobilitazione segreta continua, ha aggiunto, e attualmente vengono richiamate ogni mese dalle 20.000 alle 22.000 persone.

"Di per sé, questo porta alla seguente domanda: 'Perché una tale cifra, se le perdite, come si dice, sono trascurabili?' Ebbene, vedrete che la verità sarà da qualche parte nel mezzo", ha spiegato Budanov.



