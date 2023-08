I Paesi del cosiddetto "miliardo d'oro", cioè quelli appartenenti al sistema occidentale, cercano di imporre le loro regole in contrasto con il sistema della legge internazionale "per preservare il mondo unipolare". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervenendo in videoconferenza alla giornata conclusiva del vertice del Brics a Johannesburg. Secondo Putin, citato dall'agenzia Ria Novosti, il loro è "colonialismo in una nuova confezione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA