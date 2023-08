Grecia, lotta con incendi per sesto giorno consecutivo

Centinaia di vigili del fuoco sono impegnati ad affrontare, per il sesto giorno consecutivo, gli incendi scoppiati in Grecia. Uno dei fronti più impegnativi rimane quello sul monte Parnete (Parnitha in greco), circa 20 chilometri a nord di Atene, dove l'incendio ha preso nuovamente vigore nella notte e sta distruggendo la più grande foresta alle porte della capitale. La situazione rimane critica anche nella regione della Tracia, nei pressi della città di Alexandroupolis e del parco nazionale della foresta di Dadiàs, dove le fiamme di un incendio scoppiato lo scorso sabato formano un fronte lungo ormai 15 chilometri. Un incendio ha colpito anche la regione della Beozia, nel centro del Paese, dove le fiamme si sono propagate fino al sito del monastero bizantino di Ossios Loukas, inserito nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'Unesco, scampato alla distruzione grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Secondo i meteorologi, le alte temperature e i forti venti che hanno favorito gli incendi persisteranno fino a venerdì.



