Re Carlo III manda gli auguri per i 100 anni a Paola Del Din

Re Carlo III ha inviato i suoi auguri per il centesimo compleanno a Paola Del Din, simbolo della lotta di Liberazione e unica Medaglia d'Oro al Valor Militare della Resistenza ancora vivente. Londra la ricorda come agente dei servizi segreti Gb, col nome di copertura "Renata".

"Ha compiuto 100 anni l'ex agente SOE italiana Paola Del Din. Ho avuto l'onore di scrivere alla Signora Del Din per portarle gli auguri di compleanno di Sua Maestà il Re. Recentemente le ho fatto visita nella sua casa di Udine per ringraziarla del suo coraggioso servizio nella Seconda Guerra Mondiale", scrive su X l'ambasciatore Gb in Italia Sir Ed Llewellyn.



