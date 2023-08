Il presidente lituano Gitanas Nauseda è arrivato a Kiev per partecipare domani alla celebrazione del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina: lo scrive lo stesso Nauseda su X.

"Sono tornato a Kiev per celebrare il Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina insieme al fraterno popolo ucraino. La vittoria dell'Ucraina è vicina! La Lituania sosterrà l'Ucraina per tutto il tempo necessario!", si legge nel messaggio.



