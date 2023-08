Un drone russo ha colpito oggi un istituto scolastico a Romny, una cittadina nella regione di Sumy, nell'Ucraina orientale: l'edificio è stato completamente distrutto. lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale, come riporta l'emittente statale Suspilne. Non ci sono per il momento notizie di eventuali feriti o vittime.



